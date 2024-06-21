В Венесуэле заявили, что страна находится на пороге вступления в БРИКС

Венесуэла находится на пороге вступления в БРИКС и готова предоставить организации свои ресурсы. Об этом в ходе выступления на международном экономическом семинаре в Каракасе заявила Делси Родригес, исполнительный вице-президент Венесуэлы.
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