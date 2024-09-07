На Украине решили конфисковать имущество сбежавшей в Россию звезды эстрады Таисии Повалий

Министерство юстиции Украины сообщил на своем сайте о намерении конфисковать в доход государства все оставшееся на Украине имущество сбежавшей в Россию популярной украинской певицы, а в прошлом нардепа от запрещенной ныне Партии Регионов Таисии Повалий.
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