Топ-10 лучших свечей от геморроя

Геморрой доставляет боль, неудобства и мешает жить полноценной жизнью. Но есть хорошая новость: современная медицина предлагает множество терапевтических решений, и среди самых удобных — ректальные суппозитории, или, проще говоря, свечи.
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