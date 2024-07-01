Лес горит в районе Атамановки

Лесной пожар возник 30 июня возле Атамановки в Читинском районе. Об этом на еженедельной планёрке в мерии сообщил начальник организации, подготовки и пожаротушения главного управления МЧС региона Дмитрий Алёшин.
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