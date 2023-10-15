Готовь инженера смолоду: крупные промышленные компании России развивают собственные программы подготовки специалистов

Медленно и со скрипом, но Россия постепенно возвращается в формат страны с реальной экономикой. Спустя три десятилетия болезненных экспериментов и государство, и общество пришли к простой истине: в современном мире выживают только те экономики, где кроме торговцев и банковских клерков есть инженеры, технологи и квалифицированные рабочие.
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