МИД: Финляндия испытает контрмеры, если будет создавать для России ядерную угрозу

Финляндия в полной мере испытает контрмеры, если будет создавать для России ядерную угрозу. Об этом ТАСС заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
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