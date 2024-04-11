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МИД: Финляндия испытает контрмеры, если будет создавать для России ядерную угрозу

МИД: Финляндия испытает контрмеры, если будет создавать для России ядерную угрозу

Финляндия в полной мере испытает контрмеры, если будет создавать для России ядерную угрозу. Об этом ТАСС заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

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