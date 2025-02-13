Денис Недеогло: "Нужны слушания по решению мэрии о строительстве на месте кинотеатра "Гаудеамус"

Редакция Noi.md обратилась за комментарием к архитектору Денису Недеогло по поводу резонансного решения мэрии муниципия Кишинёв разрешить строительство на участке по адресу улица Василе Александри, 4, где был расположен кинотеатр "Гаудеамус".
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