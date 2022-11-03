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Мэтт Райан спас «Лейкерс» 3-очковым под сирену. В овертайме дожали «Пеликанс» и взяли вторую победу в сезоне

Мэтт Райан спас «Лейкерс» 3-очковым под сирену. В овертайме дожали «Пеликанс» и взяли вторую победу в сезоне

Форвард «Лейкерс» Мэтт Райан стал автором спасительного 3-очкового под сирену об окончании четвертой четверти матча с «Пеликанс» (120:117 ОТ).

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