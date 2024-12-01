✅ Xbox GAME PASS STALLKER 2+ 450 ИГР✅АВТОВЫДАЧА✅https://irongames.ru/key/4516687 – АВТОВЫДАЧА Вы покупаете аккаунт-активатор Microsoft ❌Подходит только для PCЭто аккаунт для привязки игры к Вашему аккаунту!и у вас появится подписка Активация будет происходить без каких-либо сторонних программ.