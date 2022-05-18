Купер о финте Кучерова перед 1-м голом «Тампы»: «Это было легко, он заранее знает, что сделает соперник. Гол нас взбодрил»

Тренер «Тампы» оценил финт Никиты Кучерова, после которого «Тампа» сравняла счет. На 36-й минуте форвард «молний» прошел защитника «Флориды» Аарона Экблада и сделал передачу на Кори Перри, сравнявшего счет – 1:1.
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