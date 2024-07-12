Орбан сообщил, что обсудил с Трампом мирную миссию по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с экс-президентом США Дональдом Трампом в его частной резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, и обсудил с ним мирную миссию по урегулированию украинского конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии