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«Хэмлин спросил: «Кто выиграл матч?» Мы ответили: «Ты. Это была победа в матче жизни». Врач об игроке НФЛ, перенесшем остановку сердца

Врач Тим Приттс рассказал о состоянии игрока «Баффало Биллс» Дамара Хэмлина, перенесшего остановку сердца во время матча Национальной футбольной лиги (НФЛ).

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