Верховный суд определил, когда можно использовать ножи для самообороны

ВН

Владимир Никитин

Мой подзащитный за два таких случая отсидел два раза как за умышленное убийство. Станет ли он вступаться за кого-то в третий раз - очень сомневаюсь. Почему я сейчас об этом говорю открыто, потому, что уже давно на пенсии и своё уже ДАВНО ОТБОЯЛСЯ.