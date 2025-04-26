РИА Новости Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве© РИА Новости / Алексей Куденко Верховный суд разрешил использовать ножи для самообороны, если нападавших много, а опасность грозит и детям, говорится в обзоре судебной практики, с которым ознакомилось РИА Новости.
Верховный суд определил, когда можно использовать ножи для самообороны
Комментарии
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ВН
Владимир Никитин
Мой подзащитный за два таких случая отсидел два раза как за умышленное убийство. Станет ли он вступаться за кого-то в третий раз - очень сомневаюсь. Почему я сейчас об этом говорю открыто, потому, что уже давно на пенсии и своё уже ДАВНО ОТБОЯЛСЯ.
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2 час.
Анатолий Витушкин
Суд принял справедливое решение. но здесь есть и другая сторона медали, молодежь станет ходить с финками, что приведет к росту поножовщин.
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33 мин.
М
ММ
Уж лучше русская молодежь начнет себя защищать от мигрантов, чем будут плакать русские родители зарезанных мигрантами детей!
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26 мин.
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