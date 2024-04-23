Mash: врачи не пустили в палату к Куклачеву его любимого кота

Любимого кота Юрия Куклачева не пустили к артисту в больницу, передает Telegram-канал Mash.Со слов его сына, отцу хотели устроить сюрприз и привезти любимого питомца — упитанного восьмилетнего Матроскина, однако врачи не разрешили.
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