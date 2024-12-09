Тело дяди Шерзата Болата нашли близ Талгара: найдена предсмертная записка

В департаменте полиции Алматинской области сообщили новые подробности произошедшего. Установлено, что погибший являлся дядей несовершеннолетнего Шерзата Полат, трагически погибшего 4 октября текущего года.
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