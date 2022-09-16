«Калибры» вместо «Уранов»: Корветы проекта 11661 «Гепард 3.9» получили новое вооружение

На корветах проекта 11661 "Гепард 3.9" меняют ракетное вооружение, убирая противокорабельные ракеты Х-35 комплекса "Уран" и оставляя только крылатые ракеты "Калибр", причем значительно увеличив их количество.
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