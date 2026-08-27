Меловая пыль в классе может раздражать дыхательные пути и глаза

Особенно уязвимы педагоги: из-за постоянного контакта с доской и регулярного стирания мела они вдыхают больше пыли Мел по-прежнему широко используется в школах, несмотря на то что при письме и стирании с доски в воздухе класса образуется меловая пыль, сообщил врач-иммунолог Владимир Болибок в интервью RT.