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Царьград

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"Стреляли в Трампа, а попали в Байдена": Что говорят о "тихом перевороте" элит в США и России?

"Стреляли в Трампа, а попали в Байдена": Что говорят о "тихом перевороте" элит в США и России?

И в США, и в России обсуждают "тихий переворот", в ходе которого действующего президента Джо Байдена, предположительно, "отодвинули" от президентской гонки.

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