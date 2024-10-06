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Telegram выпустил платные подарки

Telegram выпустил платные подарки

Масштабное обновление мессенджера предлагает пользователям новые функции и улучшения, среди которых возможность отправлять подарки за валюту Telegram Stars и многое другоеВ мессенджере Telegram появились платные подарки.

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