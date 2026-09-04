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Газета.ру

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Профессор Руденко: не надо пытаться общаться с лисой, которую увидели в лесу

Профессор Руденко: не надо пытаться общаться с лисой, которую увидели в лесу

В отличие от крупных хищников, лиса крайне редко представляет прямую угрозу для человека. Это осторожное животное, которое обычно старается избежать встречи и скрыться при появлении людей.

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