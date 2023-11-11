Финляндия столкнулась с экономическими проблемами из-за ухода русских туристов, в Израиле опасаются удара России, а на Украине убит помощник главкома ВСУ Залужного.
БУМЕРАНГ, КОТОРОГО НЕ ЖДАЛИ: ФИННЫ ЗАНЕРВНИЧАЛИ, ИЗРАИЛЬ ПРИГОТОВИЛСЯ К РУССКОЙ ТРЁПКЕ
Комментарии
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Александр Николаевич
КОНЕЧНО! -Русские! А что ТАМ в Палестине и Газе делали сотни тысячь русских?! Там сейчас ЧЕТЫРЕСТА (только) ДЕТЕЙ -русских, которых ЕВРЕИ не выпускают на Родину!? ТАМ идет битва за газ (с маленькой буквы) на шельфе побережья ГАЗА. ТАК нужно Бильденбергскому Клубу, как и подрыв СП-2!!!
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4 час.
Natalija Osminina
Понятное дело, С Сирии их выжимают, уже и с Ирака тоже. А у Израиля откопали Левиафан- самое крупное месторождение газа и нефти. Там же был спор о его принадлежности между Ливаном и Израилем. Независмый американский суд присудил- Израилю. Видимо, хотят наложить лапу. Нефти то у США нет и с газом проблемы. Одни понты.
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4 час.
Александр Николаевич
А действительно, откуда шприц на фото? Посторонние (медэксперты) ЕГО не могли оставить. Укололся и взорвался? Да, - это сегодня ИХ жизнь!
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4 час.
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