Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

146 888 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalija Osminina
    Зачем Вы копируете свой же пост??? Я, слава Богу,  их вижу))) И мне стало смешно от того, что Вы засомневались, что м...Конфликт России с...
  • Natalija Osminina
    Судя по Вашим постам Вы не только не видите реальности, но даже не способны понять тексты на русском языке, интерпрет...Конфликт России с...
  • Леонид Попивняк
    комментарий перечитайте.....а уж потом смейтесь.....))).......а вы считаете что и вы и я живём в одной "системе"????....Конфликт России с...

БУМЕРАНГ, КОТОРОГО НЕ ЖДАЛИ: ФИННЫ ЗАНЕРВНИЧАЛИ, ИЗРАИЛЬ ПРИГОТОВИЛСЯ К РУССКОЙ ТРЁПКЕ

БУМЕРАНГ, КОТОРОГО НЕ ЖДАЛИ: ФИННЫ ЗАНЕРВНИЧАЛИ, ИЗРАИЛЬ ПРИГОТОВИЛСЯ К РУССКОЙ ТРЁПКЕ

Финляндия столкнулась с экономическими проблемами из-за ухода русских туристов, в Израиле опасаются удара России, а на Украине убит помощник главкома ВСУ Залужного.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Николаевич
КОНЕЧНО! -Русские! А что ТАМ в Палестине и Газе делали сотни тысячь русских?! Там сейчас  ЧЕТЫРЕСТА (только) ДЕТЕЙ -русских, которых ЕВРЕИ не выпускают на Родину!?  ТАМ идет битва за газ (с маленькой буквы)  на шельфе побережья ГАЗА.  ТАК нужно Бильденбергскому Клубу, как и подрыв СП-2!!!
Ответить
4 час.
Natalija Osminina
Понятное дело, С Сирии  их выжимают, уже и с Ирака тоже. А у Израиля откопали Левиафан- самое крупное месторождение газа и нефти. Там же был спор о его принадлежности между Ливаном и Израилем. Независмый американский суд присудил- Израилю. Видимо, хотят наложить лапу. Нефти то у США нет и с газом проблемы. Одни понты.
Ответить
4 час.
Александр Николаевич
А действительно, откуда шприц на фото? Посторонние (медэксперты) ЕГО не могли оставить. Укололся и взорвался? Да, - это сегодня ИХ жизнь!
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх