БУМЕРАНГ, КОТОРОГО НЕ ЖДАЛИ: ФИННЫ ЗАНЕРВНИЧАЛИ, ИЗРАИЛЬ ПРИГОТОВИЛСЯ К РУССКОЙ ТРЁПКЕ

Александр Николаевич КОНЕЧНО! -Русские! А что ТАМ в Палестине и Газе делали сотни тысячь русских?! Там сейчас ЧЕТЫРЕСТА (только) ДЕТЕЙ -русских, которых ЕВРЕИ не выпускают на Родину!? ТАМ идет битва за газ (с маленькой буквы) на шельфе побережья ГАЗА. ТАК нужно Бильденбергскому Клубу, как и подрыв СП-2!!!

Natalija Osminina Понятное дело, С Сирии их выжимают, уже и с Ирака тоже. А у Израиля откопали Левиафан- самое крупное месторождение газа и нефти. Там же был спор о его принадлежности между Ливаном и Израилем. Независмый американский суд присудил- Израилю. Видимо, хотят наложить лапу. Нефти то у США нет и с газом проблемы. Одни понты.