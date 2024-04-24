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Новости Омска

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Александр Крига (на фото) ушел с поста руководителя омского Роспотребнадзора

Александр Крига (на фото) ушел с поста руководителя омского Роспотребнадзора. Это произошло сразу после того, как ему исполнилось 65 лет.

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