Услышав приговор, обвиняемый грохнулся в обморок: суд наконец отправил в колонию двух азербайджанцев, пытавшихся зарезать жертву ДТП

ВераВерная

А эти азеры что, думали на камеру извинятся, сопли по щекам размажут, и штраф заплатят? 11 лет - это вообще-то мало. Преступление, совершённое группой лиц, наказывается строже. А в обморок упавший такой здоровьем слабенький? Когда ножом сбитого человека добивал ничего, нервы не сдали? Уроды, чтоб вам на зоне показали, чего вы стоите на самом деле(((