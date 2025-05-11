Услышав приговор, обвиняемый грохнулся в обморок: суд наконец отправил в колонию двух азербайджанцев, пытавшихся зарезать жертву ДТП
В прошлом году два уроженца Азербайджана в Новом Уренгое пытались зарезать мужчину, которого сбили на автомобиле.
Комментарии
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Вышка, трибунал всем мутантам, хоть бычёк мимо дурной бросил.
А эти азеры что, думали на камеру извинятся, сопли по щекам размажут, и штраф заплатят? 11 лет - это вообще-то мало. Преступление, совершённое группой лиц, наказывается строже. А в обморок упавший такой здоровьем слабенький? Когда ножом сбитого человека добивал ничего, нервы не сдали? Уроды, чтоб вам на зоне показали, чего вы стоите на самом деле(((
Надеюсь "лагерный суд" исправит ошибки самого "гуманного"в мире.
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