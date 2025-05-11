Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

126 031 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Батт
    Империю развалили коммунисты.Почему социализм ...
  • Горский Виктор
    Видите ли: 1/. Для вас страна - это семидесятилетняя болячка на теле тысячелетней МОЕЙ страны! А для меня - тысячелет..."Я остался в Сове...
  • Александр Батт
    Я же написал, что при царях Россия ПОСТОЯННО укреплялась и расширялась, а без царя развалилась ПОД КОММУНИСТАМИ. По и...Почему социализм ...

Услышав приговор, обвиняемый грохнулся в обморок: суд наконец отправил в колонию двух азербайджанцев, пытавшихся зарезать жертву ДТП

Услышав приговор, обвиняемый грохнулся в обморок: суд наконец отправил в колонию двух азербайджанцев, пытавшихся зарезать жертву ДТП

В прошлом году два уроженца Азербайджана в Новом Уренгое пытались зарезать мужчину, которого сбили на автомобиле.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВТ
Владимир Тимошков
Вышка, трибунал всем мутантам, хоть бычёк мимо дурной бросил.
Ответить
2 час.
ВераВерная
А эти азеры что, думали на камеру извинятся, сопли по щекам размажут, и штраф заплатят? 11 лет - это вообще-то мало. Преступление, совершённое группой лиц, наказывается строже. А в обморок упавший такой здоровьем слабенький?  Когда ножом сбитого человека добивал ничего, нервы не сдали? Уроды, чтоб вам на зоне показали, чего вы стоите на самом деле(((
Ответить
2 час.
ВК
Виктор Каменский
Надеюсь &quot;лагерный суд&quot; исправит ошибки самого &quot;гуманного&quot;в мире.
Ответить
20 мин.
наверх