Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 670 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бендер Задунайский
    "Всё взрывается":...
  • Константин Самарин
    Прогнулся полностью. Так-что, рассчитывать на какую-либо поддержку в Европе, России следует забыть. Вчерашние "друзья...Сербия подписала ...
  • Эльдар Алиев
    Если они сделают это грабеж своего города, люди беднеют а цены растут! Дай Бог что бы это фейк былВ "Автодоре" расс...

В Курской области русский боец спасся от дрона ВСУ и попал на видео

В Курской области русский боец спасся от дрона ВСУ и попал на видео

Водитель "Нивы" в последний момент увернулся от удара дронаВ телеграм-канале "Народный фронт | Забайкальский край" появилось видео, где житель Курской области едет в русской "Ниве" с символикой спецоперации, а за ним летит вражеский дрон.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх