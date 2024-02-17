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Надеждин оспорил в Верховном суде решение ЦИК об отказе в регистрации на выборах

Надеждин оспорил в Верховном суде решение ЦИК об отказе в регистрации на выборах

Политик Борис Надеждин, которому было отказано в регистрации в качестве кандидата на выборах президента РФ, подал иск в Верховный суд, в котором оспаривает данное решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

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Комментарии
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К
Культенко
А кто у него начальник?
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