Надеждин оспорил в Верховном суде решение ЦИК об отказе в регистрации на выборах

Политик Борис Надеждин, которому было отказано в регистрации в качестве кандидата на выборах президента РФ, подал иск в Верховный суд, в котором оспаривает данное решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
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