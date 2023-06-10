Общественная служба новостей

1 569 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Воробьев
    А насрать на ваши заявления, сэр Кирби!Кирби заявил, что...
  • Ольга
    А ципсоте вообще не скулить в наших темах.Кадыров ответил «...
  • саша дмитренко
    а повару-меньше скулить что  его  все  обижаютКадыров ответил «...

«РИАН»: Запад «сломал» друга РФ, а Украина получила новый источник силы в лице Сербии

«РИАН»: Запад «сломал» друга РФ, а Украина получила новый источник силы в лице Сербии

Последние события в Сербии вызвали негативную реакцию в отношениях между Россией и Украиной. Согласно информации, опубликованной агентством РИА Новости, Сербия приняла решение переосмыслить свою позицию в военном конфликте между Россией и Украиной.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх