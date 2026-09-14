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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Максименко, Бабич, Бителло, Хиль и Солари – в символической сборной 8-го тура РПЛ по версии ГОЛа

Составлена символическая сборная 8-го тура Альфа-Банк РПЛ по версии ГОЛа. В нее вошли игроки с лучшим Индексом ГОЛа в рамках схемы 3-4-2-1.

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