На рынке недвижимости в России спрогнозировали снижение цен

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До окончания текущего года на фоне высокой ключевой ставки и завершения программы льготной ипотеки будет наблюдаться период корректировки цен на жилую недвижимость, считает гендиректор «Центрального Департамента Недвижимости» (ЦДН) Анатолий Пысин.