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Колa на скамейке и именной астероид. Малоизвестные факты об Овечкине

17 сентября российскому форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину исполнился 41 год. Он уже вписал свое имя в историю хоккея, но до сих пор продолжает играть и может побить еще несколько рекордов.

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