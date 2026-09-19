Мигранта на грузовике, упокоившего троих, не закроют в камере: решение суда

Бегзод намеренно нарушил массу серьёзных правил. Итог: 12 смятых авто, пострадавшие и погибшие. И вот что решил суд.
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Убил!!!
Что значит упокоился
СО ВСЕМИ ЧУРКАМИ ТОЛЬКО ТАК!!!!
И почему до сих пор эти дикари допускаются к перевозкам- неважно каким- это же потенциальные убийцы, и вроде был запрет на управление ими пассажирского и иного транспорта- они даже на ослах будут ездить. и то умудрятся кого-то покалечить!!!
во первых-заголовок в корне не верен не"закон и порядок-"а Закон и беспорядок!"-во вторых решение суда не опровергаются но могут быть пересмотрены как Коллегией судей РФ -так и Верховным судом РФ- И ПРИГОВОР ПО РЕЗОНАНСНЫМ ДЕЛАМ МОЖЕТ БЫТЬ АБСОЛЮТНО ДРУГИМ И КВАЛИФИКАЦИЯ СУДЕЙ МОЖЕТ БЫТЬ иметь негативные последствия для судей вынесших подобные приговоры.
я про таких писал так: "Под колёса всех таких как он и пока ремешок не останется и хозяев авто туда же!!!"
в камеру надо судью и владелицу машины...это лучшие кадры краснова...
Чё орать то, не мигрантов же он задавил, а местных.
А судьи кто, а диаспора рядом?