Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Мигранта на грузовике, упокоившего троих, не закроют в камере: решение суда

Мигранта на грузовике, упокоившего троих, не закроют в камере: решение суда

Бегзод намеренно нарушил массу серьёзных правил. Итог: 12 смятых авто, пострадавшие и погибшие. И вот что решил суд.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Татьянка Яцук
Татьянка Яцук

И почему до сих пор эти дикари допускаются к перевозкам- неважно каким- это же потенциальные убийцы, и вроде был запрет на управление ими пассажирского и иного транспорта- они даже на ослах будут ездить. и то умудрятся кого-то покалечить!!!

Профиль пользователя ALEKSANDR LIS
ALEKSANDR LIS

во первых-заголовок в корне не верен не"закон и порядок-"а Закон и беспорядок!"-во вторых решение суда не опровергаются но могут быть пересмотрены как Коллегией судей РФ -так и Верховным судом РФ- И ПРИГОВОР ПО РЕЗОНАНСНЫМ ДЕЛАМ МОЖЕТ БЫТЬ АБСОЛЮТНО ДРУГИМ И КВАЛИФИКАЦИЯ СУДЕЙ МОЖЕТ БЫТЬ иметь негативные последствия для судей вынесших подобные приговоры.