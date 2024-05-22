Тринадцатилетний Иван Землянский стал самым молодым гроссмейстером в России

Тринадцатилетний российский шахматист Иван Землянский завоевал статус самого молодого международного гроссмейстера в истории своей страны после успешного выступления на турнире в Объединенных Арабских Эмиратах.
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