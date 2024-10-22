Самозанятым поднимут лимит по доходам

Ярослав Нилов, возглавляющий думский комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов, подготовил законопроект для внесения в Госдуму, который предполагает увеличение предела дохода для самозанятых с 2025 года.
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