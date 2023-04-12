Вайкуле заступилась за Галкина*, заявив, что за рубежом он «выступает в лучших залах, чем были у него в России»

Певица Лайма Вайкуле заступилась за юмориста Максима Галкина*. По словам певицы, комик востребован на Западе, эмиграция никак не повлияла на его популярность.
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