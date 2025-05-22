Owlcat Games раскрыла дату выхода DLC Lex Imperialis для Warhammer 40,000: Rogue TraderOwlcat Games раскрыла дату выхода DLC Lex Imperialis для Warhammer 40,000: Rogue Trader – дополнение выйдет 24 июня на ПК, PS5 и Xbox Series.
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