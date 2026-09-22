Главарь «Азова» прогнозирует скорую активизацию российских танков на поле боя Сиделец мариупольской «Азовстали» высказался по поводу возможного развития событий на фронт.
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