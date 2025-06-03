Психолог Нечаева призвала родителей учить детей отстаивать границы в общении

Развитие уверенности в общении, умения защищать личные границы и корректно отказываться от предложений — важный аспект воспитания ребенка, заявила в беседе с РИАМО специалист Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки столицы Анастасия Нечаева.
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