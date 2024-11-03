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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джеймс Воулз: «У «Уильямса» было три невероятно крупных аварии всего лишь за несколько часов»

В воскресенье болид «Уильямса» разбили трижды: один раз – Алекс Албон в квалификации (после чего механики не смогли починить машину, и пилот пропустил гонку), дважды – Франко Колапинто (в гонке и квалификации).

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