Снижение бюрократической нагрузки на педагогов обсудили в Курской области

Опрос показал, что 32% педагогов Курской области заметили снижение бюрократической нагрузки с марта 2025 года, 54% изменений не ощутили.
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