Путин обсудил роль учителей в будущем России на встрече 5 октября

Президент Владимир Путин отметил значимость учителей для России на встрече с педагогами 5 октября, подчеркнув, что от их труда зависит ответ государства на вызовы XXI века.
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