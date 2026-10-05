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Царьград

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Путин обсудил роль учителей в будущем России на встрече 5 октября

Путин обсудил роль учителей в будущем России на встрече 5 октября

Президент Владимир Путин отметил значимость учителей для России на встрече с педагогами 5 октября, подчеркнув, что от их труда зависит ответ государства на вызовы XXI века.

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