Разочарование: похищенный Android-смартфон вернули, увидев, что это не iPhone

Рядовой гоп-стоп, исполненный в США с применением оружия, стал одной из тем в новостных лентах. К счастью, никто не пострадал, если не считать потерпевшего, лишившегося энной суммой денег и содержимого карманов.
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