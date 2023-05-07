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Все натуральное: почему звезды выводят филлеры из губ?

Все натуральное: почему звезды выводят филлеры из губ?

Бум на контурную пластику лица пока не собирается утихать – увеличение губ филлерами до сих пор остается одной из самых востребованных процедур среди российских и зарубежных селебрити.

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