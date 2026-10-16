‼️🇺🇦☠️ На фронте погибла украинская FPV-оператор, которая жаловалась на домогательства, избиения и угрозы со стороны командования ВСУ ▪️Валерия Степанова с позывным «Демон», служившая в 432-м отдельном полку беспилотных систем, по официальной версии, погибла от удара российского дрона при выполнении боевого задания.
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