Точка не поставлена: В МИД РФ допустили возобновление транзита газа в Европу через Украину

В Министерстве иностранных дел России допустили возобновление транзита российского природного газа в Европу через территорию Украины после 2024 года, но при наличии спроса со стороны европейских потребителей.
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