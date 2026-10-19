Госавтоинспекция опубликовала аварийную статистику по Калуге за 9 месяцев. С января по сентябрь 2026 года только в одном областном центре зарегистрировали 253 ДТП, в которых 300 человек пострадали и 8 - погибли.
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