Во «Внуково» задержали более 30 рейсов, еще несколько отменили

Среди них - как международные, так и внутренние Более 30 международных и внутренних авиарейсов, изначально запланированных на вылет с 00:00 мск до 07:00 мск, задержаны в аэропорту «Внуково» на фоне отражения атаки беспилотников на Москву, следует из данных онлайн-табло.