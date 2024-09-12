Сингапур может поучить ракеты AIM-120C-8 AMRAAM

Управляемая авиационная ракета класса «воздух-воздух» средней дальности AIM-120C-8 (AIM-120D) AMRAAM (с) Фото пресс-службы корпорации RTX (Raytheon) Агентство по военному сотрудничеству министерства обороны Соединённых Штатов сообщило о планах продажи Сингапуру современных управляемых авиационных ракет AIM-120C-8 (AIM-120D).
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