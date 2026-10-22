В Мценском военном комиссариате прошла церемония вручения государственных наград родственникам погибших участников специальной военной операции, сообщает газета «Мценский край».
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