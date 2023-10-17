Туши меня полностью

За последние сто лет пожарное дело перевернулось с ног на голову. Например, мы научились бороться с масштабными лесными пожарами, сбрасывая воду с воздуха, и изменили представления о том, каким пожарам стоит мешать, а каким — нет.
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