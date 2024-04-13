День Забайкальского фронта предложили утвердить в Забайкалье 15 сентября

В Забайкалье может появиться новая памятная дата 15 сентября.В пресс-службе регионального парламента сообщили, что проект постановления одобрили депутаты комитета по молодежной политике и развитию гражданского общества.
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