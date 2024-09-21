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Будет вкусно

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  • Рамиль Кавеев
    при такой длительной варке от витаминов останется только вкусНи капли уксуса, ...
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Ни капли уксуса, ни грамма масла, и банки стоят прямо в квартире: наша любимая семейная заготовка

Ни капли уксуса, ни грамма масла, и банки стоят прямо в квартире: наша любимая семейная заготовка

«А тут точно уксус не нужен? А масло? И что, банки правда не взрываются?!» Нет, нет и ещё раз нет (не взрываются, конечно)  В процессе…   У нас эта заготовка значится как «Лечо», и вот уже более 15 лет мы обязательно заготавливаем на зиму несколько таких баночек.

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Комментарии
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Рамиль Кавеев
при такой длительной варке от витаминов останется только вкус
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15 час.

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