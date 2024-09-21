Ни капли уксуса, ни грамма масла, и банки стоят прямо в квартире: наша любимая семейная заготовка

«А тут точно уксус не нужен? А масло? И что, банки правда не взрываются?!» Нет, нет и ещё раз нет (не взрываются, конечно) В процессе… У нас эта заготовка значится как «Лечо», и вот уже более 15 лет мы обязательно заготавливаем на зиму несколько таких баночек.